Copo rosa da Starbucks da marca Stanley é vendido por mais de dois mil reais

O Starbucks México lançou em 4 de março a sua aguardada coleção do famoso copo da marca Stanley, desta vez em um atraente cor-de-rosa pastel; no entanto, a euforia gerada por este novo produto levou a situações controversas em todo o país, uma vez que está sendo revendido por quase sete mil pesos (mais de dois mil reais).

Membros Gold do Starbucks Rewards denunciam revenda

O copo, muito cobiçado pelos fãs da marca, esgotou rapidamente, mas não exatamente nas mãos de seus seguidores mais leais. Dezenas de revendedores aproveitaram a demanda para adquirir o produto e agora o oferecem a preços exorbitantes.

Nas redes sociais, os membros Gold do Starbucks Rewards expressaram seu descontentamento nas contas oficiais da Starbucks México. Eles acusam os funcionários das cafeterias de vender os poucos copos Stanley cor-de-rosa em estoque para revendedores, deixando os verdadeiros fãs sem a possibilidade de adquiri-los a um preço razoável.

Eles brigam até mesmo por socos pelo copo rosa da Starbucks

A situação chegou ao extremo de que alguns seguidores chegaram a fazer longas filas desde as três da manhã para obter um termo a mais para sua coleção, mas foram frustrados pelo abuso dos revendedores.

Foram compartilhados vídeos nos quais várias pessoas protagonizaram lamentáveis brigas chegando até as agressões para obter o copo Stanley rosa da Starbucks ou ‘Winter Pink’ da coleção de março.

Morelia Mágico: 💥 Chavos se pelan por el termo Stanley afuera del Starbucks del Star Médica 🥤



El termo de edición especial salió HOY a la venta y los revendedores no perdieron el tiempo para ser los primeros en adquirirlos, por lo que se armaron los golpes

👇👇👇 pic.twitter.com/CPmLC3ztgU — Changoonga.com (@michangoonga) March 4, 2024

Quanto custa o copo rosa Stanley da Starbucks?

Apenas alguns poucos sortudos conseguiram adquirir o cobiçado copo Stanley por seu preço original, que não ultrapassa os R$ 270. Enquanto isso, outros colecionadores são obrigados a pagar muito para conseguir o desejado Stanley rosa da Starbucks, pois é garantido que não há estoque disponível nas lojas e a única opção é comprá-los na revenda.

No Marketplace do Facebook, o copo rosa Stanley da Starbucks está sendo oferecido entre R$ 526 a R$ 1.023, enquanto em lojas online como StockX, ele chega a um preço de quase R$ 1.500; enquanto no Ebay o preço é de R$ 1960.

A controvérsia em torno desta nova coleção da Starbucks no México continua a crescer, evidenciando a necessidade de implementar medidas que evitem a revenda e garantam que os produtos cheguem às mãos dos verdadeiros fãs da marca a preços justos.

Copo rosa Satanley da Starbucks revendido por mais de 2 mil reais Captura de tela