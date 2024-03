Cobra d’água é resgatada após ser encontrada em medidor de energia; assista

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o biólogo Gilberto Ademar Duwe faz um resgate inusitado. Conforme publicado pelo portal Nd+, o caso aconteceu em Jaraguá do Sul, região norte de Santa Catarina.

Nas imagens, compartilhadas pelo próprio biólogo, é possível ver o momento em que ele encontra e resgata uma cobra d’água de dentro de um relógio medidor de energia elétrica. O animal estava aparentemente tranquilo e enroscado nos fios, correndo risco de levar uma descarga elétrica.

No vídeo, o biólogo explica sobre a espécie da cobra e sobre como o animal conseguiu acessar o relógio de energia elétrica.

“Pode acreditar, tem uma cobra aqui dentro desse medidor de energia elétrica. Provavelmente essa cobra entrou aqui por uma abertura que tem embaixo. É uma cobra d’água, uma serpente que não é peçonhenta, mas pegar esse bicho aí não vai ser fácil porque tem uma abertura ali que ela se esconde de vez enquanto, então tenho que fazer isso de um jeito para esse bicho não fugir”, explica o biólogo.

Resgate realizado com sucesso

Após algumas tentativas de puxar a cobra para fora do relógio de energia o biólogo conseguiu, com ajuda do gancho, retirar o animal até um ponto em que foi possível pegá-la com a mão. Enquanto ele tenta retirar a serpente do medidor, é possível ver que ela tenta rastejar para dentro do buraco e fugir das mãos do biólogo.

“Olha só que bicho bonito, se ficasse ali dentro ia morrer com certeza”, reforça Gilberto que, em seguida, revela o destino do animal.

“Resgato em segurança, agora vou levar ela para uma área de mata segura para que ela não entre novamente em um relógio”, finaliza o profissional.

Vale lembrar que a conduta recomendada ao encontrar este tipo de animal é acionar as autoridades para que a remoção seja realizada de forma segura e o animal seja solto em uma área de mata adequada. Não realize a remoção sozinho e evite se aproximar da serpente.