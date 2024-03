Após ser abandonado pela mãe, filho decide destruir o noivado dela

Um jovem de 17 anos desabafou no Reddit sobre como acabou destruindo o noivado da mãe ao fazer um desabafo. Segundo ele, nada disso teria acontecido se a mãe não o tivesse abandonado aos cuidados do pai após uma briga.

Sem se identificar, o jovem conta que há 6 anos atrás sua mãe, que era uma pessoa superprotetora, iniciou uma briga com ele por conta de suas notas e de comportamentos inadequados na escola. Segundo ele, a briga terminou com a mãe o entregando para o pai após ele dizer frases duras a ela durante a discussão.

“Eu achei que ela apenas me deixaria lá por uma noite e que depois iria me buscar, mas ela me abandonou lá. As coisas pioraram pra mim na escola e eu quase fui expulso. Além disso, meu pai não conseguia me prover segurança financeira e sua namorada me detestava. Eu só queria voltar a viver com a minha mãe”.

“Mesmo depois que eu me desculpei minha mãe tocou sua vida, terminou a faculdade e focou em seu novo emprego. Quando eu ia vê-la aos finais de semana a situação era tensa e ela tentava ser uma mãe divertida, me deixando fazer qualquer coisa, mas isso não era o normal dela”, explica o jovem.

Ele decidiu desabafar

O rapaz conta que há 3 anos sua mãe começou um relacionamento com outro homem, que é pai de duas meninas de 9 e 13 anos. Em pouco tempo ele afirmou notar que a mãe passou a tratar as meninas como se fossem suas filhas e até mesmo desmontou o quarto dele para recebê-las em sua casa.

“Fiquei completamente revoltado com isso e falei coisas duras sobre as meninas. Por conta da briga minha mãe achou que eu não iria ao noivado, ela não me queria arruinando sua ‘família perfeita’. Mas eu fui a festa e chamei a atenção dela sobre seu comportamento”.

“Queria dizer a ela que ela não vai precisar se preocupar mais comigo quando eu for para a faculdade. Enquanto isso todos falavam como as filhas do noivo dela agora eram as filhas dela e eu me senti deixado de lado. A acusei de tentar me substituir com as meninas depois de ter me abandonado”.

“O noivo dela me expulsou e me chamou de idiota por fazer minha mãe e as filhas dele chorarem e disse que se eu não me desculpar não serei convidado para o casamento. Eu acho que posso ter exagerado, mas meu pai acha que eu falei algo que estava preso em mim depois de ser abandonado pela minha mãe quando eu precisava dela”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, tanto ele quanto a mãe estão errados nessa situação.

“Você errou da forma como agiu com ela e sua mãe errou por não buscar por ajuda quando visivelmente não era madura para ter um bebê”, comentou uma pessoa.

“Você poderia ter desabafado com ela de forma privada e não no meio da festa de noivado dela. Ela também poderia ter lidado com toda a situação de outra forma”, finalizou outra.