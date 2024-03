118 rãs foram resgatadas na Colômbia antes de serem traficadas para o Brasil

118 rãs da espécie Oophaga sylvatica foram apreendidas no Aeroporto Internacional El Dorado, quando tentavam ser retiradas ilegalmente da Colômbia. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Adriana Soto, as rãs haviam sido retiradas de seu habitat natural em Nariño, na Colômbia e pretendiam ser levadas para o Brasil por uma cidadã brasileira sem as devidas autorizações ou salvo-conduto que validassem seu transporte.

Os anfíbios estiveram em manutenção em recintos termorregulados no Centro de Atendimento, Avaliação e Reabilitação da Flora e Fauna Silvestre da Secretaria de Meio Ambiente em Bogotá. Neste local, foram estabilizados, avaliados e, posteriormente, levados a este departamento onde a Corporação Autônoma Regional de Nariño realizou a libertação, conforme indicado por Soto.

Onde denunciar o tráfico de fauna silvestre?

As organizações ambientais alertam que todo crime ambiental deve ser denunciado.

Quais são as penas e sanções pela mobilização ilegal de fauna?

O Código Penal da Colômbia, no seu artigo 328, estabelece penas entre 5 e 12 meses de prisão e multas que podem chegar a R$ 70 mil, para as pessoas que se aproveitam ilegalmente dos recursos naturais.