Vídeo impressionante mostra pedra gigante esmagando caminhão e carro em estrada no Peru; assista Imagem: reprodução redes sociais

Um vídeo impressionante mostra um deslizamento de terra ocorrido em uma estrada no Peru, que fez diversas rochas despencarem da encosta.

A câmera interna de um veículo mostra o exato momento em que uma pedra gigantesca acerta um caminhão que trafegava pela Rodovia Central, no distrito de San Mateo, em Huanchor (Peru).

Além de dois caminhões, as rochas também acertaram o veículo que fazia as imagens.

Segundo a CNN Chile, mesmo com os impactos que ‘pulverizaram’ os veículos, os motoristas sobreviveram.

Com o impacto das rochas que desprenderam da encosta, a estrada também ficou destruída. O site ‘La Republica’ informou que a liberação da via durou cerca de quatro horas.

Assista aos vídeos que mostram os impactos das rochas com os veículos:

NATURE:



Boulders falling onto a traveled road in San Mateo, Peru. pic.twitter.com/BxveowElCF — Orbital News (@orbital_news) March 3, 2024

Motorista salta de caminhão e é salvo de ser esmagado por pedras na rodovia central de #SanMateo, no #Peru. Um deslizamento de terra fez com que pedras gigantescas deslizassem enquanto vários veículos passavam pic.twitter.com/9LZP3NxuZ4 — Jacque Saraiva (ツ) (@jacquesaraiva) March 4, 2024

Adolescente de 15 anos invade escola com duas facas e fere alunos no DF

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) apreendeu nesta segunda-feira (4), um adolescente de 15 anos que feriu dois alunos e uma monitora após invadir escola em São Sebastião, no Distrito Federal.

Segundo o R7, foi encontrado com o menor duas facas. Tanto os alunos quanto a monitora foram feridos sem gravidade.

De acordo com a PM, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente e as aulas na escola foram canceladas.

Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que “reitera que repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola, e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e integridade da comunidade escolar”.

