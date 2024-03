“Supliquei que parassem, ofereci dinheiro...” - influenciadora foi estuprada em grupo na Índia

Uma influenciadora brasileira com nacionalidade espanhola que estava viajando pela Índia com seu parceiro foi estuprada por 7 homens. Até o momento, três pessoas foram detidas pelo ocorrido.

De acordo com os antecedentes manifestados pelo próprio casal à Antena 3, estavam viajando pela região em direção ao Nepal a partir do estado de Bengala Ocidental. À noite, ambos pararam para descansar e montaram uma barraca improvisada.

Fernanda e seu marido afirmaram que, no momento em que estavam prestes a descansar, três homens chegaram e os cercaram.

“Levaram ela e eu fui atrás, e então vieram quatro, me lançaram uma pedra na cabeça, me jogaram no chão e me amordaçaram”, contou o marido da vítima de violência sexual.

A mulher afirmou que "eles subiram em cima de mim e esfregaram meu rosto no chão. Com a coronha, me bateram na cabeça e só diziam 'only sex'. Aí me tiraram toda a roupa, me estupraram e foram se revezando enquanto ficavam vigiando".

“Implorei para que parassem, ofereci dinheiro, para que levassem tudo o que tínhamos. Mas não estavam lá para nos roubar. Não tocaram nas motos nem levaram os 300 dólares que eu disse que tinha na carteira. Eles estiveram três horas estuprando a Fernanda,” complementou Vicente, seu marido.