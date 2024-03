Preservativos perdem a batalha contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis

Pode soar totalmente contraditório ao que nos ensinaram na escola, mas os preservativos já não são, atualmente, uma arma eficaz para evitar a propagação de infecções sexualmente transmissíveis, pois os homens têm usado menos.

Não importa se são heterossexuais ou homossexuais, os homens pararam de usar um dos inventos mais revolucionários em idades jovens, o que preocupa a comunidade médica devido a uma tendência que parece estar em ascensão.

Durante a última década, os medicamentos de prevenção conhecidos como PrEP (sigla em inglês para "profilaxia pré-exposição") têm ajudado a impulsionar uma redução moderada nas taxas de HIV.

No entanto, apesar das constantes campanhas de saúde pública que promovem os medicamentos, estas não conseguiram penetrar na mente dos homens sexualmente ativos.

“O objetivo de promover a PrEP é valioso, mas tem obscurecido outras estratégias de prevenção, como o uso de preservativos”, afirmou Steven Goodreau, especialista em HIV da Universidade de Washington.

Mais de 200 casos diários de contágio

O México é um dos maiores produtores de preservativos na América Latina em grande escala. A empresa responsável por essa tarefa produz aproximadamente mais de 500 mil preservativos por dia, ou seja, cerca de 182 milhões e 500 mil preservativos por ano.

A nível mundial, a Malásia lidera como o país que mais preservativos fabrica em um ano, seguido pela China, Índia, Tailândia e Indonésia, que ironicamente também têm as populações mais numerosas.

De acordo com a Secretaria de Saúde do México, apenas em 2020, foram registrados 84.379 casos de ISTs no México. As infecções mais comuns foram clamídia, gonorreia e sífilis.

A estatística mostrou que o grupo etário das pessoas mais afetadas pelas ISTs são aquelas entre os 15 e 29 anos de idade.

As taxas de HIV diminuíram nos últimos anos, em parte graças à PrEP, no entanto, a redução nos Estados Unidos (12% entre 2017 e 2021) tem ficado atrás em comparação com a de outras nações ocidentais e até mesmo em alguns países africanos muito afetados.