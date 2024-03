No Callem: protocolo espanhol contra violência sexual virou inspiração ao Brasil

A condenação do ex-jogador da Seleção Brasileira Daniel Alves, por agressão sexual em uma boate espanhola, trouxe à tona não apenas o caso em si, mas também o protocolo 'No Callem' (não se calem). Esse protocolo, implementado em Barcelona, na Espanha, prioriza o suporte imediato às vítimas de violência sexual em locais noturnos, como discotecas e bares, diz o Mega Curioso.

Priorizando o suporte e a segurança

O No Callem estabelece parcerias entre o governo e os estabelecimentos privados de entretenimento, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor. Além disso, oferece apoio psicológico às vítimas, promove campanhas de conscientização pública e estabelece penalidades para os locais que não aderirem às diretrizes estabelecidas.

Protocolo revolucionário de Barcelona foi aplicado contra Daniel Alves e promete mudar cenário de assistência a vítimas de violência sexual.https://t.co/tQm8rn1QLs — Mega Curioso (@MegaCurioso) February 26, 2024

O impacto do protocolo no Brasil

Inspirado pelo sucesso do No Callem, o Brasil instituiu o protocolo 'Não é Não', focado no acolhimento à vítima e na garantia de um ambiente seguro nos locais de entretenimento noturno. A nova legislação, sancionada em 2023, reflete um avanço significativo na prevenção da violência sexual e reforça o compromisso com o respeito e a segurança das mulheres.

A resposta rápida da justiça espanhola ao caso de Daniel Alves e a subsequente implementação do protocolo 'No Callem' destacam a importância de medidas eficazes na prevenção e combate à violência sexual em todo o mundo. A adoção do protocolo 'Não é Não' no Brasil demonstra um movimento global em direção à proteção das vítimas e à responsabilização dos agressores, promovendo uma cultura de respeito e segurança em ambientes de diversão.