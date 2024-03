“Não deveriam tê-la exposto assim”: menina desafina ao cantar o Hino dos EUA e preocupa ao se tornar meme

A forma como uma menina de 8 anos entoou o Hino Nacional dos Estados Unidos durante um jogo dos Indiana Pacers desencadeou uma onda de críticas e memes nas redes sociais, fazendo com que todos se perguntem quem ela é e quem a expôs dessa forma.

Seu nome é Kinsley Murray e no vídeo que a própria conta oficial do Indiana Pacers postou, ela aparece vestida com um vestido patriótico de uma manga e com estrelas e fitas em seu cabelo, aludindo às cores da bandeira dos Estados Unidos. Com grande sentimento e gestos dramáticos, a pequena entoou “The Star-Spangled Banner” durante o jogo de basquete contra o Toronto Raptors na segunda-feira, 26 de fevereiro. No entanto, tornou-se viral na semana, acumulando mais de 16 milhões de visualizações.

"A paixão. O traje. Esta interpretação do hino foi incomparável" é o que está escrito na descrição da publicação dos Pacers no TikTok.

"Acaba de nascer um novo ícone para a cultura meme", "demonstração de que os contatos são importantes e não a experiência", "que bela interpretação. Esperamos que não se repita. Bênçãos"; "diga-me que é uma paródia da minha poderosa Christina Aguilera", "isso vai doer na adolescência", "tem talento no sangue, só falta circular", expressaram os internautas.

Os utilizadores lembraram quando Fergie, ex-membro dos The Black Eyed Peas, interpretou o hino nacional dos Estados Unidos de forma muito peculiar durante o All-Star Game da NBA em 2020. “Fergie deve ter sido treinada, não há outra explicação”, “esta rapariga deve ser fã da Fergie”, “uma nova Fergie nasceu”, “não sei se Fergie foi pior ou esta”, lê-se.

O gerou preocupação sobre a exposição ao bullying

Quando Kinsley tinha 6 anos, ela já havia cantado o hino nacional dos Estados Unidos em mais de 100 eventos esportivos, incluindo jogos de beisebol, futebol e basquete, além de rodeios.

A menina sofreu exposição devido à sua interpretação e repercute em bullying online TikTok (TikTok)

Entre as suas apresentações estão a Feira Estadual Central de Washington em Yakima em setembro de 2021 e um jogo de basquete masculino da Universidade de Washington em janeiro de 2022, conforme compartilhado nas redes sociais por um usuário identificado como seu pai, Shafer Murray, que é professor do ensino fundamental.

Embora Kinsley tenha passado despercebida nas redes sociais, sua recente apresentação fez com que os internautas encontrassem outros momentos em que ela "desafinou", reforçando as piadas.

É assim que alguns tentaram parar, expondo o quão alarmante é uma menina da sua idade ser alvo de comentários cruéis e memes que podem afetar sua autoestima. Embora aparecer em vídeos do TikTok e ser uma mini celebridade das redes sociais possa significar diversão para as crianças, os internautas devem entender que elas não são um espetáculo, muito menos se sua integridade estiver em jogo.

Isso também levou muitos a questionar por que os pais da pequena Kinsley e os organizadores dos eventos aos quais ela comparece a expõem dessa maneira, sabendo que ela será alvo de zombaria.

As repercussões de algumas dessas ações nas redes sociais podem ser de longa duração. Pesquisas demonstram que as crianças podem reter memórias de traumas desde a infância, portanto, a noção de que “não acontece nada” e “eles não se lembrarão” está totalmente errada. Embora talvez não se lembrem com precisão, o impacto perdura neles através dos comentários que ficam registrados.