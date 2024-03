Marido gera revolta ao afirmar que a esposa seria “mais útil” se limpasse a casa e cozinhasse

O relato de um homem causou revolta entre os usuários do Reddit. Em tom de desabafo, ele fez questão de dizer que está farto da esposa tentar ser uma influenciadora digital.

Sem se identificar, o homem conta que junto com a esposa tem dois filhos, um de cinco e outro de três anos. Há dois anos, ele revela que a esposa decidiu se aventurar na carreira de influenciadora digital no Instagram.

“Como eu ganho um bom valor por mês e ela ficar em casa é bom para os nossos filhos, eu inicialmente não me importei com a decisão dela. Apenas a apoiei e segui fazendo minha parte”.

“Nestes dois anos tentando se tornar uma influenciadora ela não conquistou 1 centavo sequer. As primeiras tentativas foram publicando sua rotina no pós-parto, isso não deu certo. Depois ela buscou aqueles exercícios estranhos e também não teve sucesso. A outro tentativa foi com maquiagem, mas muita gente faz a mesma coisa e isso não deu em nada. Por fim, ela tentou viralizar com relatos do seu dia a dia, mas é tudo a mesma coisa e ela falou novamente”, explica.

Ele acabou se irritando

Segundo o homem, o maior problema causado pela esposa não é o fato dela insistir na carreira de influenciadora, mas sim de ela deixar de fazer qualquer outra coisa para se dedicar a sua tentativa de se estabelecer no mundo digital.

Conforme o relato do marido, ela costuma passar a maior parte do dia no Instagram enquanto ele dá conta das demais atividades de casa.

“Eu acordo cedo, faço a minha caminhada, volto, faço o café da manhã e o lanche dos nossos filhos, levo meu filho para a escola e depois, perto das 5 da tarde, volto do trabalho. Quando chego eu faço o jantar, dou banho nos meus filhos, brinco com eles e vou dormir”.

“Minha esposa acorda perto das 8 da manhã, fica sentada no sofá enquanto faço tudo e depois continua no mesmo lugar mexendo no Instagram. Qualquer tentativa de pedir ajuda é uma reclamação por parte dela”.

“Outro dia eu fiquei exausto por chegar em casa e encontrar tudo bagunçado e ela mexendo no celular. Disse a ela que o perfil dela não vai sair do lugar e que ela teve 2 anos para conseguir isso. Depois acabei me irritando e dizendo que ela teria mais utilidade se estivesse cozinhando e limpando a casa. Ela ficou irritada e foi para o quarto, obviamente mexendo no celular”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, por mais duras que as palavras dele sejam, ele não agiu de forma errada.

“Você não fez nada de errado. Existe um motivo pelo qual influenciadores geralmente tem outros empregos antes de seguirem vivendo somente da internet”, comentou uma pessoa.

“Eu diria que ela está viciada em redes sociais, tente conversar com ela sobre isso”, finalizou outra.