Mais um funcionário? Rato bebe diretamente do galão de água na sala

As altas temperaturas que se vivem em diversas áreas do mundo fazem com que as pessoas sofram mais desidratação; por isso, alguns especialistas recomendam que toda a população consuma mais líquidos e evite a exposição direta ao sol. Diversas empresas instalam dispensadores de água para que todos os seus funcionários possam beber água sempre que desejarem, mas isso pode causar algum tipo de doença?

Embora beber água não cause danos à saúde, a má manutenção desses dispensadores pode gerar bactérias; além disso, colocar garrafas diretamente nas torneiras pode ser um foco de infecção, no entanto há outra razão para não beber água nesses locais?

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que uma câmera de segurança capturou o modus operandi de um rato para beber água. Sim, o roedor encontrou uma maneira de abrir a torneira e beber o líquido vital.

A gravação de 29 segundos foi publicada por um veículo de comunicação colombiano que incluiu a seguinte mensagem: "Tenha cuidado. Os donos de um escritório perceberam, através das câmeras de segurança, que um rato chegava até a fonte de água. Estará acontecendo no seu local de trabalho?"

Até o momento, o vídeo acumula mais de 500 mil visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “graças a Deus essas coisas não acontecem no meu local de trabalho porque simplesmente não temos nem água”, “Mas que grande, que lhe deem Coca-Cola” ou “Que inteligente e também pobre animal, também precisa de água”.