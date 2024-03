Inusitado: entrou na sala de cirurgia de vesícula e saiu com vasectomia

Uma história inacreditável devido a um erro grave e marcante aconteceu na província de Córdoba, na Argentina. O canal de notícias TN divulgou na semana passada o caso de um homem que entrou em um centro cirúrgico para fazer uma cirurgia na vesícula e ao sair teve o resultado mais inesperado de todos: fez vasectomia.

Diego Larrey, advogado da vítima de negligência médica identificada como Jorge Base, 41 anos, indicou aos referidos meios de comunicação que o incidente ocorreu no Hospital Provincial Florencio Díaz, em Córdoba Capital.

O responsável disse que o seu cliente estava consternado com a atual limitação de ter filhos. "Disseram-lhe que ela também poderia ter filhos através da inseminação", acrescentou o seu advogado.

Crônica de negligência

A cirurgia da vesícula foi marcada com bastante antecedência para terça-feira, dia 27 de fevereiro, por indicação da defensora legal, porém, por circunstâncias diversas a operação foi remarcada pela instituição para o dia seguinte.

Larrey comentou por meio da entrevista por telefone que seu cliente apareceu na manhã do dia 28, exatamente como havia sido avisado 24 horas antes: "ele entrou como guarda, lá nem perguntaram nada, não perguntaram nada. Para levar informações dele nem nada, acolheram ele assim, colocaram na maca e levaram para o centro cirúrgico", disse o advogado.

Do hospital, a primeira justificação baseou-se no fato de as operações de vesícula não serem realizadas às quartas-feiras. "Ele caiu na fila de vasectomia e sem perguntar nem nada o levaram para o centro cirúrgico. Não levaram os dados dele, levaram-no para a maca e operaram-no. Quando ele acordou, um médico lhe disse 'ah, mas você deveria ter feito uma cirurgia na vesícula biliar e eles fizeram uma vasectomia'. E lá eles passaram por uma nova operação", disse.

Diego Larrey concluiu que até agora nem os diretores dos hospitais nem os responsáveis ​​de saúde de Córdoba manifestaram a sua opinião à comitiva de Jorge Basa ou aos vários meios de comunicação que demonstraram interesse pelo inusitado caso.