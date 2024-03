Hack para dormir no avião pode ser fatal: "não recomendamos"

Dormir durante um voo pode ser uma tarefa difícil para muitos passageiros, mas um hack viral recente está gerando preocupações quanto à segurança.

Quando se trata de tirar uma soneca durante um voo, muitas pessoas recorrem a truques e dicas para tornar a experiência mais confortável. No entanto, um desses truques recentemente popularizado nas redes sociais está levantando preocupações de segurança entre especialistas em viagens.

Plane passengers warned that viral 'sleeping hack' could be life-threatening https://t.co/pQkcAuUZfr pic.twitter.com/4dCzyWp7uE — Mirror Travel (@MirrorTravel) February 28, 2024

O hack em questão, compartilhado por um usuário do TikTok com o nome de usuário @alexisburnaby1711, envolve afivelar o cinto de segurança do avião em torno dos tornozelos, em vez da cintura, para permitir que os joelhos fiquem apoiados no assento durante o sono. Embora isso possa parecer uma maneira inteligente de se sentir mais confortável, os especialistas advertem que pode representar um perigo real em caso de turbulência.

Michael Wallace, CEO da Greenback Expat Tax Services e especialista em viagens, destacou que esse hack pode ser ameaçador de vida, já que pode levar mais tempo para desafivelar e refastelar o cinto de segurança em uma emergência. Além disso, a posição dos joelhos aumenta o risco de lesões, como concussões, em caso de solavancos inesperados.

Alternativas mais seguras

Se você tem dificuldade para dormir durante os voos, existem alternativas mais seguras e eficazes para garantir um descanso adequado:

Travesseiro de viagem: Um travesseiro ergonômico pode fazer toda a diferença para o seu conforto durante o sono. Fones de ouvido com cancelamento de ruído: Investir em um bom par de fones de ouvido pode bloquear o ruído ambiente e proporcionar uma experiência de viagem mais tranquila. Cinto de segurança por cima do cobertor: Ao tirar uma soneca, certifique-se de que o cinto de segurança esteja visível por cima do cobertor para evitar ser acordado pelos comissários de bordo durante as verificações de segurança.

É importante priorizar a segurança durante os voos, optando por métodos de sono que não comprometam a proteção em caso de emergência. Lembre-se sempre de seguir as instruções da tripulação e manter-se informado sobre as melhores práticas para garantir uma viagem segura e confortável.