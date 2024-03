Fenômeno climático La Niña pode impactar clima global

À medida que o El Niño, fenômeno climático que trouxe uma série de anomalias nos últimos meses, parece estar perdendo força, surge a expectativa de que a La Niña tome seu lugar. Esta mudança climática, prevista para começar a se manifestar a partir de junho deste ano, poderá trazer consigo uma série de efeitos globais, diz o Mega Curioso.

Impactos em diversos continentes

Os relatórios climáticos recentes indicam que as mudanças climáticas, resultantes da ação humana, têm contribuído significativamente para o aumento das temperaturas globais. Embora o Super El Niño em curso tenha sido considerado um dos mais intensos, não é possível atribuir exclusivamente a ele todas as alterações climáticas observadas.

Boletim da NOAA aponta 55% de probabilidade da La Niña se formar a partir de junho de 2024. https://t.co/aWeYOIGvj7 — Mega Curioso (@MegaCurioso) February 27, 2024

Ondas de calor extremas, como as registradas na América do Sul, têm preocupado especialistas e autoridades. O Chile, por exemplo, enfrentou recentemente incêndios florestais de grandes proporções, resultando em perdas materiais e humanas significativas. No Brasil, a onda de calor agravou a situação de seca no sul do país e poderá afetar a produção de alimentos.

Previsões para a La Niña

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) aponta uma probabilidade considerável de que o El Niño se dissipe até o primeiro semestre de 2024. Em seguida, há uma expectativa crescente de que a La Niña se forme, trazendo consigo alterações no padrão de chuvas e temperaturas em várias partes do mundo.

No Brasil, espera-se um aumento das chuvas no norte e nordeste, enquanto o sul do país pode enfrentar estiagens que afetam a produção agrícola. Frentes frias mais intensas também são esperadas, assim como um aumento da atividade de furacões na América do Norte.

Apesar das previsões, é importante ressaltar que a La Niña não é capaz de interromper o processo de aquecimento global. Portanto, as preocupações com as mudanças climáticas continuarão sendo uma prioridade nas discussões sobre o clima global.