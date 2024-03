Dica: a importância de virar os alimentos em cozimento

Cozinhar pode ser uma arte, mas muitas vezes nos deparamos com instruções confusas que deixam até os chefs mais experientes perplexos. Um desses enigmas é a orientação para 'virar no meio do cozimento', especialmente ao preparar alimentos no forno.

BirdsEye e McCain, duas gigantes do setor alimentício, se uniram para acabar com a incerteza sobre o que essa instrução realmente significa, trazendo clareza para cozinheiros de todos os níveis de habilidade.

Quando se trata de 'virar no meio do cozimento', as empresas concordam: a orientação se refere a virar os alimentos, não a bandeja. Essa prática visa garantir uma cocção uniforme em ambos os lados dos alimentos, tornando-os igualmente dourados e saborosos.

Veja o exemplo no vídeo

Essa explicação pode surpreender alguns, especialmente aqueles que interpretaram a instrução de maneiras diversas. Alguns cozinheiros presumiam que era necessário virar a bandeja, enquanto outros optavam por virar cada pedaço individualmente.

O esclarecimento dessas marcas renomadas traz tranquilidade para cozinheiros em todo o mundo, oferecendo uma abordagem clara e direta para alcançar resultados consistentes na cozinha.

Se você já se perguntou sobre o significado por trás das instruções de 'virar no meio do cozimento', agora pode colocar suas dúvidas de lado e seguir adiante com confiança, sabendo que sua refeição será preparada da maneira correta.