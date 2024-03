Cortaram medicamentos contra o HIV a mexicano detido no Qatar por ser gay

O mexicano preso no Qatar, Manuel Guerrero, continua sendo vítima de tortura em uma prisão do país, sendo privado de sua liberdade por sua orientação sexual e agora estão condicionando a fornecer seu tratamento contra o HIV.

Foi assim que seu irmão, Enrique Guerrero, revelou em uma entrevista que ele deu ao programa de rádio de Azucena Uresti na manhã desta segunda-feira. Ele detalhou que estão condicionando sua medicação em troca de denunciar as pessoas com quem teve relações homossexuais.

“Proibiram a medicação como um ato de tortura para confessar com quais pessoas teve relações homossexuais e que vivem no Qatar”, disse o irmão de Manuel Guerrero.

Ele acrescentou que a pressão dos meios de comunicação e das embaixadas do México e do Reino Unido surtiu efeito, pois ele recebeu seus remédios alguns dias atrás; no entanto, eles começaram a atormentá-lo novamente.

A própria família entregou os medicamentos contra o HIV à prisão para que sejam administrados e têm pílulas suficientes para Manuel Guerrero.

Esse tipo de práticas são ilegais de acordo com as leis do Qatar, mas não importou o que suas legislações dizem.

"Isto é ilegal perante as próprias leis do Qatar, mas obviamente uma coisa são os documentos."

Exortou a Embaixada do Reino Unido e do México a agir para conseguir a libertação de seu irmão Manuel Guerrero.

Manifestação na Embaixada do Reino Unido

Na manhã desta segunda-feira, seu irmão, Enrique Guerrero, convocou uma manifestação junto com outras organizações de defesa dos direitos LGBT+ na sede da Embaixada do Reino Unido no México para exercer pressão e avançar na libertação do mexicano Manuel Guerrero.