"Convidado não convida": noiva furiosa com amigos do amigo em seu casamento

Uma noiva expressou sua indignação após descobrir que o primo de segundo grau de seu noivo adicionou dois convidados extras à lista de presença do casamento, sem consultar o casal.

Apesar de cuidadosos preparativos e comunicação clara sobre os convidados, a noiva ficou chocada ao ver as adições não autorizadas à lista. Ela descreve a atitude como desrespeitosa e fora de lugar.

'Obnoxious wedding guest invited two extra people to my special day - I'm furious' https://t.co/0vChoxFWro pic.twitter.com/wyUxO34fI6 — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) February 27, 2024

A noiva revelou que ela e o noivo haviam enviado 'guarde as datas', ou 'save the date' com carinho, planejando cuidadosamente cada detalhe do grande dia. Eles estabeleceram um limite para a lista de convidados e comunicaram isso de maneira transparente, tanto nos convites quanto no site do casamento.

Após compartilhar sua história online, a noiva recebeu apoio esmagador da comunidade, com muitos concordando que as ações dos parentes foram inapropriadas. Algumas sugestões incluem cancelar o convite dos envolvidos e reafirmar os limites estabelecidos para o casamento.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, por se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.