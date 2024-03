Beijos e abraços entre namorados que haviam sido capturados e acusados de roubo

As imagens deste vídeo surpreenderam nas redes pela cena protagonizada por dois jovens que demonstram seu amor de uma forma pouco comum em meio a um momento que, em vez de ser de tensão para eles, acabou sendo uma maneira de demonstrar seu amor em público.

Esta mulher consolou o parceiro depois de serem capturados por supostamente cometerem um assalto. No vídeo, o jovem é visto algemado sendo escoltado pela polícia junto com o que seria sua parceira que o abraça e acaricia a cabeça. A mulher segura um dos tênis do jovem que ficou descalço na via pública, enquanto ao fundo se vê outra pessoa os acusando como suposta vítima do roubo.

Até o momento, não se sabe o que aconteceu com o jovem capturado, mas o vídeo do incidente viralizou.