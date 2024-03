As 3 profecias mais arrepiantes e aterrorizantes de Nostradamus para 2024

O ano de 2024 não difere muito de 2023. E isso, em geral, fala sobre tentar fazer um balanço do que foi feito e, certamente com muito pela frente, do que será feito. No entanto, também é um ano em que a incerteza e a curiosidade estão prestes a bater à porta dos lares.

Nostradamus previu um destino terrível para a humanidade.

Nesse contexto, surge uma pergunta inevitável: O que o futuro reserva? E é nesse momento que astrólogos, numerólogos e tarólogos arriscam seus prognósticos. Por isso, sua presença se multiplica em livros, portais especializados ou na tela da televisão.

Desde terremotos a uma guerra mundial: Nostradamus e as surpreendentes profecias para 2024 As profecias de Nostradamus estão em seu livro 'O Profeta' (Foto: Unsplash / Freepik)

Quando se fala em previsões “a sério”, é impossível não pensar em alguém que, há mais de 500 anos, tem influenciado o curso da história com centenas de profecias. Estamos a falar do reconhecido médico, transformado em astrônomo, Nostradamus.

Nostradamus foi um famoso filósofo, astrônomo e astrólogo francês, conhecido como Michel de Nôtre-Dame, que ganhou popularidade por seus acertos registrados em seu livro Les Prophéties, uma coleção de quadras publicada em 1555.

Guerras, batalhas navais e a renúncia de um rei

A renúncia do rei da Inglaterra: é uma das profecias de Nostradamus, que menciona a “expulsão forçada” do “Rei das Ilhas”. Embora não se fale de um monarca em particular, acredita-se que se refere à abdicação do rei Charles III da Inglaterra.

Catástrofe climática: secas prolongadas, inundações preocupantes, frios intensos, calor extremo. A crise climática chegou para ficar e é muito evidente, mas Nostradamus adverte que pode piorar: "A terra seca se tornará ainda mais seca e haverá grandes inundações quando for vista". Além disso, ele também previu fomes e fenômenos mais extremos.

As profecias mais aterrorizantes de Nostradamus para 2024 (Metro Ecuador)

Possível terceira guerra mundial: Nostradamus visualizou um adversário, um combate e uma batalha naval, especificamente falando que um "adversário vermelho empalidecerá de medo, aterrorizando o grande Oceano".

Os especialistas afirmam que este “adversário vermelho” pode ser a China devido à cor de sua bandeira. No que diz respeito às batalhas navais, isso poderia desencadear tensões entre Taiwan e China.