Amor e gosto não se discute: três homens se casaram no Uruguai e a história já rodou o mundo

Em assuntos de amor e gostos não há regras. E é exatamente isso que aconteceu no Uruguai, onde três homens se casaram simbolicamente, e cujo casamento está dando a volta ao mundo.

No dia 24 de fevereiro, Max Adoue (45), Guillermo Mendizábal (44) e Guillermo Picart (33) casaram-se numa festa com todos os seus entes queridos, de acordo com o que informa o Clarín da Argentina.

O artigo 263 do Código Penal do Uruguai estabelece que qualquer tipo de relação envolvendo mais de duas pessoas é proibida. No entanto, dois dos namorados já estavam legalmente casados.