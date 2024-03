A noiva desmaiou ao dizer “sim” no altar

A história de Catherine Franks é um testemunho do poder do amor para superar qualquer adversidade, inclusive as condições climáticas mais extremas. Natural de Breaux Bridge, Louisiana, a mulher, terapeuta da fala, e seu namorado de longa data, o professor Alex, casaram-se em 7 de julho de 2023. No entanto, o que deveria ter sido o dia mais feliz de suas vidas se transformou em um pesadelo quando a noiva desmaiou três vezes durante a cerimônia ao ar livre.

O calor sufocante, com temperaturas atingindo os 38 graus Celsius, causou um golpe de calor e desidratação severa em Catherine enquanto estavam no altar. Apesar dos esforços de seu marido e das damas de honra para reanimá-la, ela lutava para se manter consciente. "Foi uma experiência aterrorizante", confessou Catherine mais tarde.

Os nervos próprios do casamento e o calor sufocante do dia se uniram como uma fórmula para que a radiante noiva desmaiasse diante de todos, tornando-se uma cena viral nas redes e meios de comunicação.

A história dela foi relatada pelo New York Post, que indicou que a mulher desmaiou depois de dizer "sim". Ela se esforçou para aguentar até aquele momento para garantir a concretização da união com seus votos matrimoniais.

Os convidados, atônitos com o que viam, correm à noiva para tentar reanimá-la, agitando papéis em suas mãos para criar correntes de ar que pudessem trazê-la de volta à consciência, já que ela estava no chão.

Finalmente, o casal conseguiu completar a cerimônia e seguir para a recepção em um ônibus escolar.

A noiva em sua festa de casamento

Noiva e noivo Noiva e noivo / Foto de Jake Pierrelee no Unsplash

Durante o trajeto para a recepção, Catherine voltou a sentir-se mal e vomitou. No entanto, não permitiu que o desconforto arruinasse o seu dia especial. Ao chegar ao local da festa, ela se hidratou e recuperou as forças para celebrar com seus entes queridos.

No dia seguinte, a mulher visitou o médico e recebeu o diagnóstico de um vírus estomacal, além de desidratação. Felizmente, não houve consequências graves para a sua saúde, nem para a do seu bebê, pois ela estava grávida de quatro meses naquela época.

Catherine espera dar à luz a uma menina em abril e planeja compartilhar um dia esta experiência inesquecível com sua filha.

Embora o casamento deles não tenha sido perfeito, Catherine e Alex demonstraram seu amor e força ao enfrentarem juntos uma situação tão desafiadora. Sua história nos lembra que o mais importante em um casamento não são os detalhes materiais, mas o compromisso e o apoio mútuo entre os noivos. O casal enfrentou esse obstáculo com coragem e saíram vitoriosos, fortalecendo ainda mais seu vínculo amoroso.