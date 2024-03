A inquietante razão pela qual um tubarão soltou um mergulhador britânico depois de tirar sua vida

De acordo com um especialista, um mergulhador britânico morto por um grande tubarão branco provavelmente teria sido ‘cuspir’ em um caso de ‘identidade errada’. Simon Nellist, de 35 anos, foi atacado por um tubarão de 15 pés em fevereiro de 2022 enquanto nadava nas águas de Little Bay, em Sydney, Austrália. Foi o primeiro ataque fatal de tubarão em Sydney em 60 anos.

Desde então, relatórios sugeriram que o tubarão teria sido atraído para a área por um grupo de pessoas pescando nos penhascos da costa. Também houve uma teoria perturbadora na época que sugeria que o terno de neoprene escuro que Simon estava usando poderia tê-lo feito ser confundido com uma foca.

Frankie Hobro, diretor do zoológico marinho de Anglesey, no País de Gales, disse que o trágico incidente foi "sem dúvida um caso de erro de identidade".

Simon Nellist.

Ele disse à mídia britânica: "Os tubarões não veem os humanos como alimento e não caçam pessoas para comê-las, então a grande maioria dos ataques de tubarão são devido a um erro de identidade. Os restantes são devido a reações defensivas ou territoriais quando os tubarões são (muitas vezes sem saber) provocados."

Frankie explicou que os tubarões brancos se dirigem a "mamíferos ricos em gordura", como as focas, razão pela qual "as áreas com grande presença de tubarões brancos em todo o mundo frequentemente estão associadas a uma abundância de focas ou leões-marinhos".

Infelizmente, devido ao fato de que os grandes tubarões brancos possuem mordidas tão poderosas e dentes "perfeitamente projetados para causar um dano letal instantâneo", a mordida inicial muitas vezes resulta em fatalidade devido à "perda de sangue e choque".

Frankie, que mergulhou com tubarões inúmeras vezes, quis reiterar que "os ataques de tubarões são extremamente raros" e dão aos animais "muita má publicidade".

“Estadisticamente, as chances de ser atacado por um tubarão são tão baixas quanto possíveis no esquema das coisas, com uma média de apenas cinco mortes causadas por tubarões a cada ano em todo o mundo”, disse.