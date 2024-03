A história da mulher aspirante a lutadora profissional que se tornou uma assassina em série

Uma aspirante a lutadora se tornou a primeira assassina em série conhecida no México por matar avós desavisadas em suas próprias casas. Sob a aparência de assistente social, Juana Barraza os enganava para que a deixassem entrar antes de golpeá-las, com movimentos de luta livre e estrangulá-las até a morte para poder saquear suas propriedades.

Os horríveis assassinatos surgiram do ódio pela sua mãe alcoólatra, que a vendeu a um homem mais velho quando ela tinha apenas 12 anos por três cervejas.

Mesmo quando uma série de testemunhas relatou ter visto uma figura musculosa com um vestido, os policiais não pensaram que poderia haver uma assassina em série em liberdade: eles assumiram que deveria ser um travesti e prenderam prostitutas travestis locais.

No entanto, os assassinatos de 1998 continuaram, e a polícia estava cada vez mais desesperada para capturar o temível assassino de avós, enquanto os residentes da Cidade do México viviam aterrorizados.

Assassina em série Foto: Cuartoscuro

A série de assassinatos chegou ao fim em 2006, quando foi pega fugindo da casa de uma idosa que havia sido estrangulada com um estetoscópio.

Entre os objetos recuperados estava um chaveiro com seu próprio nome de luta livre, ‘‘A Dama do Silêncio’.

Ela disse à polícia que o nome foi inspirado “porque sou quieta e reservada”.

Na realidade, ela nunca tinha competido no ringue, mas estava tão obcecada com a luta livre, a forma de luta livre mascarada do México, que fez sua própria máscara, fantasia e cinturão de campeonato.

Ele usava movimentos de luta livre para golpear suas vítimas e acredita-se que matou 49 pessoas durante um período de oito anos. Seu ‘movimento final’ seria estrangulá-las com as mãos nuas, um estetoscópio, um par de meias, cordões de cortina ou cabos telefônicos.

Em 2008, foi considerada culpada de 16 acusações de assassinato e roubo com invasão de propriedade agravada e condenada a 759 anos de prisão. No entanto, devido às leis mexicanas, provavelmente cumprirá apenas a sentença máxima de 60 anos.

No julgamento, explicou o seu motivo, dizendo: "Fiquei com raiva. Matei idosas porque a minha mãe me maltratava, me mordia, me amaldiçoava e me vendeu a um idoso".

O caso de Barraza aparece no documentário da Netflix, A Dama do Silêncio: Os assassinatos de Mataviejitas.