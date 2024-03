Viajante do tempo diz que nossa civilização terá uma fruta no futuro que fará você viver até os 200 anos

Um suposto viajante do tempo aparece nas redes sociais com um estilo de notícias diferente do que esse tipo de usuário costuma oferecer. Longe do apocalipse ou dos finais caóticos que costumam anunciar, esta conta afirma que no futuro haverá uma fruta que prolongará a vida dos humanos por 200 anos.

Aumentar a expectativa de vida das pessoas é um dos objetivos da ciência e da medicina nas últimas décadas de trabalho. O rejuvenescimento de órgãos ou o transplante dos mesmos são projetos que estão sendo testados e, em alguns casos, têm tido sucesso.

No entanto, o que diz este suposto viajante do tempo está longe da ciência e muito perto da ficção. Em um vídeo que ele posta em sua conta do TikTok, ele diz que em 28 de dezembro de 2023 já surgiu uma fruta chamada “Astrum”.

Este alimento, produto da mãe terra, teria a capacidade de prolongar a vida até aos 200 anos para quem o consumir.

Não sabemos se o viajante experimentou ou consumiu outra coisa antes de fazer este vídeo. Mas se for verdade, a situação causaria um problema de superpopulação mundial, muito maior do que o que já existe.

Será que ele apareceu e estão escondendo? Até agora, este suposto viajante do tempo lançou centenas de situações que disse ter vivido e não acertou nenhuma. Começou em 1 de outubro de 2022 e não acertou nenhuma. Diz que veio do ano 2671.

Viagens no tempo

Viajar no tempo é uma das muitas obsessões daqueles que se dedicam ao estudo das ciências e a existência humana. Está no mesmo nível de poder encontrar outro mundo que tenha condições de vida semelhantes à Terra.

Investigadores e escritores propuseram teorias científicas sobre como essas viagens no tempo poderiam ser realizadas, as quais por sua vez foram retratadas na ficção científica.