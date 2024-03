O Papa Francisco é internado no hospital: este é o seu estado de saúde

O Papa, de 87 anos, foi transferido por volta das 11:00h desta manhã, hora local, após a audiência geral, para o hospital Gemelli em Roma para realizar alguns exames com o objetivo de avaliar a gravidade da gripe que o obrigou a suspender sua agenda no sábado e na segunda-feira. Após os exames, o Pontífice retornou ao Vaticano.

"Após a audiência geral, o Papa Francisco foi ao hospital Gemelli Isola Tiberina para fazer alguns exames diagnósticos. Depois, ele voltou ao Vaticano", confirmou o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

De acordo com informações da imprensa italiana, Francisco dirigiu-se à sede do centro hospitalar, localizado no bairro central de Trastevere, após presidir a audiência desta quarta-feira na Sala Paulo VI do Vaticano.

Durante a audiência desta quarta-feira, o próprio Pontífice revelou aos fiéis que ainda está "um pouco resfriado" e preferiu que a catequese da audiência geral fosse lida por um colaborador. "Ainda estou um pouco resfriado. Por isso, pedi a Dom (Filippo) Ciampanelli que lesse a catequese", disse o Papa, que chegou em uma cadeira de rodas à Sala Paulo VI, onde a audiência é realizada.

Francisco esteve internado duas vezes no ano passado neste mesmo centro. Em março, devido às complicações de uma infecção respiratória; e em junho, para ser operado de uma hérnia abdominal que ameaçava obstruir o intestino.