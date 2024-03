Mãe é criticada por se recusar a dar 3 festas de aniversários para suas filhas

Uma mãe decidiu buscar por apoio no Reddit depois de se envolver em uma discussão com suas filhas. Segundo ela as meninas, que são trigêmeas de 15 anos, querem festas separadas para comemorar suas 16 anos.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe solteira de 3 meninas que estão prestes a completar 16 anos. Normalmente o aniversário das meninas não é um problema, mas neste ano as coisas saíram do controle.

“Eu costumo dar um valor fixo para cada uma delas, elas saem para jantar com os amigos em lugares diferentes e combinam as datas que querem. Sempre fizemos desta forma e tudo era tranquilo até que, para a festa de 16 anos delas, elas decidiram querer algo diferente. As três querem um buffet com DJ, convites e jantar”.

“Seria um valor bem mais caro do que o que normalmente gasto, isso considerando o espaço da festa, o valor dos prestadores de serviço, da comida e decoração. Eu consigo pagar por uma festa dessa forma, mas elas querem 3 festas diferentes”, explica a mãe.

Ela ficou inconformada com a resposta das filhas

A mãe então explica que se recusou a atender ao pedido das filhas por uma série de fatores, sendo o principal deles o valor combinado das três festas.

“Consigo bancar três festas pequenas ou apenas uma festa grande. Além disso, se eu fosse fazer a festa pequena teríamos problemas para definir quem comemoraria o aniversário no dia do aniversário. É impossível dar 3 festas no mesmo dia principalmente por elas terem amigos em comum, fora a família”.

“Estava disposta a comprar essa briga, mas elas insistem em uma festa grande e quando expliquei que não posso pagar por isso elas me mandaram conseguir um segundo emprego! Eu disse a elas o valor do orçamento e falei que elas podem escolher a forma como vão gastá-lo”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada, mas não deve ceder a vontade das filhas.

“Você não está errada, mas este orçamento é um absurdo. Elas têm 16 anos, se querem festas neste valor, trabalhem para pagar”, comentou uma pessoa.

“Você disse o que precisava, ou uma festa grande, ou três pequenas. Se quiserem três festas grandes, paguem por isso”, finalizou outra.