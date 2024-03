Homem agride parceira durante transmissão ao vivo no Facebook

Após o ocorrido com a pandemia, as transmissões ao vivo tiveram um aumento em todas as redes sociais. Os internautas utilizaram esse formato para diversos fins, como Majo Robles, uma mulher que vende roupas para todas as suas seguidoras.

No dia 27 de fevereiro passado, a empreendedora fez uma transmissão ao vivo no Facebook na qual documentou o momento em que um sujeito a agrediu. Após 17 minutos de duração, o acusado entrou na residência. A vítima permaneceu em silêncio e esperou que o agressor se afastasse do local.

O sujeito se aproximou de Majo e pediu uma toalha. Depois de alguns momentos de tensão, o homem jogou um objeto para ela e, nesse instante, Robles fez um sinal de socorro: “Se alguém reconhece este sinal, por favor... Vou continuar fazendo esta transmissão ao vivo para vocês. Se alguém conhece esse sinal, já sabem o que fazer, quem puder, me envie uma mensagem privada, estou longe, mas sim...”, disse visivelmente preocupada.

De acordo com um portal: “a polícia chegou e deteve o agressor, que foi encaminhado à delegacia do município de San Francisco Telixtlahuaca. O acusado, identificado como Jhonatan, foi encaminhado a um promotor de controle que resolveria sua situação jurídica”.

As autoridades asseguraram, por meio de um comunicado, que “A vítima e seus filhos já estão sob proteção e o agressor, uma vez detido, foi colocado à disposição das autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis”.