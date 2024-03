Edifício revolucionário impresso em 3D redefine arquitetura

O edifício impresso em 3D mais alto do mundo está prestes a tomar forma na remota vila suíça de Mulegns, nos Alpes. A Torre Branca, uma colaboração entre pesquisadores da ETH Zurique e a instituição cultural Nova Fundaziun Origen, está prometendo revolucionar a arquitetura com seu design arrojado e processo de construção inovador.

Tecnologia em ascensão

A construção da Torre Branca marca um avanço significativo na aplicação da tecnologia de impressão 3D na arquitetura. Com mais de 100 colunas planejadas para suportar sua estrutura, a torre terá uma altura impressionante de 30 metros e contará com um espaço para apresentações no topo.

Uma característica única deste projeto é sua capacidade de mobilidade. Após ser montada em Mulegns, a torre será desmontada e reconstruída em outro local. Esse processo, que inclui a impressão das partes da estrutura em 3D, está previsto para levar cerca de 900 horas, aproximadamente 37 dias, utilizando tecnologias avançadas de robótica e software personalizado.

Inovação e eficiência

A abordagem de construção da Torre Branca permite a fabricação de elementos sob medida de forma eficiente, reduzindo o desperdício de materiais e garantindo a segurança dos visitantes. Com seu design intricado e estilo barroco, a torre representa um avanço significativo na arquitetura contemporânea, demonstrando o potencial da impressão 3D em criar estruturas complexas e únicas.

Perspectivas futuras

À medida que a tecnologia de impressão 3D continua a evoluir, espera-se que projetos semelhantes surjam em todo o mundo, expandindo os limites da arquitetura e oferecendo novas possibilidades criativas. A conclusão da Torre Branca em meados de 2024 marcará um marco importante na história da construção e abrirá caminho para futuras inovações nesta área emocionante e promissora.