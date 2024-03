“Nemo” sabe contar, de acordo com um estudo

Ao contrário do que nos foi contado pela Disney no filme ‘Procurando Nemo’, os peixes anêmona (também conhecidos como peixes-palhaço) são pequenas criaturas lutadoras, que defendem com afinco seus lares de anêmonas dos intrusos.

Mas como distinguem os membros de sua espécie de outros peixes listrados? Segundo Kina Hayashi, do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa (Japão), as espécies de peixes anêmona que vivem nos mesmos lugares costumam ter uma ampla gama de padrões de listras, desde três barras brancas verticais até nenhuma.

Os peixes- anêmona podem contar o número de listras brancas no corpo de outros peixes para distinguir entre amigos e inimigos?

Hayashi e seus colegas acabaram de publicar no Journal of Experimental Biology a surpreendente descoberta de que o peixe-palhaço comum (Amphiprion ocellaris) pode contar.

Estudo para descobrir habilidade

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores criaram um banco de filhotes de Nemos, peixe-palhaço comum, a partir de ovos para garantir que os peixes nunca tivessem visto outras espécies de peixes- anêmona. Quando os filhotes tinham cerca de 6 meses, Hayashi filmou suas reações a outras espécies de peixes-anêmona, como o peixe-anêmona de Clarke (A. clarkii), o peixe-palhaço laranja (A. sandaracinos) e o peixe-palhaço ensillado (A. polymnus), bem como a intrusos de sua espécie, para descobrir como respondiam.

Os cientistas descobriram que "os peixes-palhaços comuns... atacavam com mais frequência os da sua própria espécie".

Mas como os peixes-palhaço distinguem entre os membros da sua espécie e os de outras espécies?

Os pesquisadores descobriram que os juvenis de peixe-palhaço comum que vivem em anêmonas conseguem distinguir as espécies que representam uma ameaça daquelas que não, com base no número de barras brancas que têm nos lados. Isso permite que defendam seu lar de invasores que possam tentar desalojá-los, ao mesmo tempo em que prestam menos atenção aos peixes de outras espécies que têm pouco interesse em se estabelecer em sua residência de anêmonas.

O Metro falou com Kina Hayashi para saber mais.

Características do peixe-palhaço comum

-Esta espécie faz parte da paisagem de recifes de coral do oceano Indo-Pacífico

- Caracteriza-se por suas cores intensas laranja e branco, contornadas por uma fina faixa preta

- Convive com anêmonas

-O peixe-palhaço é uma espécie predadora onívora

-Eles são hermafroditas e podem mudar de sexo

-A coloração do corpo varia de laranja brilhante a marrom avermelhado, com três listras brancas que cruzam o corpo longitudinalmente

Entrevista

Kina Hayashi, pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, Japão

P: Por que decidiu estudar os peixes-palhaço? A película "Procurando Nemo" teve alguma influência?

- Porque o padrão de cores (as barras brancas) era característico. Por acaso, era o Nemo.

P: O que o fez suspeitar que esses peixes sabem contar?

- Mais do que contar o número de barras brancas, pensamos que, dado que o número de barras brancas difere entre as diferentes espécies de peixes anêmona, é possível que identifiquem a mesma espécie por essa diferença no número de barras brancas.

P: Qual foi a base da sua pesquisa para sugerir que os peixes-palhaço podem contar?

- Como a frequência do comportamento de ataque mudava em função do número de linhas brancas, expressamos isso como contagem.

P: Como os peixes-palhaço podem contar?

- O reconhecimento do número de barras brancas pode ser usado para identificar espécies. Essa habilidade os ajuda no reconhecimento de espécies.