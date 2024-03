Marido viciado em videogame: "por que ela usa tantas pilhas?"

Não há nada mais irritante do que se deparar com o controle remoto sem bateria enquanto assiste à TV. No entanto, para um marido, a escassez de baterias em sua própria residência tornou-se tão alarmante que ele começou a usar um 'esconderijo secreto' de baterias para o controle do Xbox.

O marido, desconcertado, recorreu à internet para expressar sua confusão sobre o uso exagerado de baterias por parte da esposa, comparando-o a uma tendência ultrapassada. Ele admitiu que não conseguia entender o motivo pelo qual ela precisava de tantas.

Husband baffled by wife's excessive battery use - until strangers explain https://t.co/YccOKXdaHC — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 28, 2024

Um ?consolo?

Compartilhando sua perplexidade no X anônimo, anteriormente conhecido como página do Twitter @Fesshole, ele escreveu: "minha patroa usa baterias AA como se estivessem fora de moda".

No entanto, a reação dos outros usuários do X foi mista, com muitos criticando a falta de atenção do marido à esposa. Alguns sugeriram que ele dedicasse menos tempo ao Xbox, implicando que talvez ela estivesse buscando atenção devido à sua ausência.

Outros usuários sugeriram soluções mais práticas, como o uso de baterias recarregáveis para evitar futuras escassezes de energia. Eles apontaram que essas baterias são mais econômicas e amigáveis ao meio ambiente. Usar menos o videogame pode economizar também um bom tanto de energia vital.

Os nomes dos envolvidos são omitidos ou trocados pelo Metro World News para preservá-los, uma vez que se trata de relatos pessoais na comunidade online @Fesshole, do X.