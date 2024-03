Jovem chora ao se reencontrar com sua irmã que estava hospitalizada

Menina chora ao ver sua irmã fora do hospital (Especial )

Muitas pessoas associam o amor a um parceiro, no entanto, existem muitas maneiras de receber e dar carinho. Um exemplo é o amor entre os membros de uma família. Nas últimas horas, começou a se popularizar nas redes sociais a reação de uma pequena ao reencontrar sua irmã que estava hospitalizada.

O vídeo conta com o seguinte texto “Quando sua irmã recebe alta do hospital”, também mostra como a menina entrou em seu quarto sem saber que sua irmã estaria lá; ao perceber a surpresa, a criança começou a chorar. A menina pulou para abraçar sua irmã.

La reacción de una niña al ver de sorpresa a su hermanita en casa nuevamente después de haber estado internada. Si yo lloré, ustedes también. pic.twitter.com/qPh6U2oaqI — Rhevolver (@Rhevolver) March 1, 2024

A mãe conseguiu gravar a reação mais bonita que existe na internet. O vídeo, que dura um minuto, tem mais de um milhão de visualizações na rede social X, pertencente a Elon Musk.

“A ternura com a qual ele a abraça, como ele toca seu cabelo com delicadeza. Apenas aqueles de nós que temos irmãos conhecemos esse tipo de amorrr”, “Você se superou, estou chorando no ônibus hahahaha”, “Um pouco encenado, mas tudo bem” ou “Caramba, vim aqui para espalhar ódio e não para chorar, cara”, são alguns dos comentários inseridos por vários internautas.