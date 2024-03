Irmã pede para usar o ‘recém-falecido’ hamster de seu irmão como alimento para sua cobra

Animais de estimação são queridos por seus donos e sempre têm um lugar especial no coração e na memória deles. No Reddit, a publicação de uma jovem de 16 anos mostra que estas questões também são particulares e que cada um pode ter uma visão diferente sobre o que seria “honrar a vida” de seu animalzinho.

Sem se identificar, a jovem conta que é tutora de uma Corn Snake a qual considera como sua melhor amiga. Enquanto seus três irmãos mais novos, de 13, 10 e 8 anos, eram tutores de um hamster, que faleceu recentemente.

“O hamster morreu de velhice no auge dos seus três anos de vida e meu irmão ficou claramente magoado com isso. Eu o entendo, mas como não era apegada ao bichinho, não fiquei muito afetada. Logo na manhã em que isso aconteceu eu até acabei tendo uma ideia”.

“Minha cobra é alimentada com ratos congelados, mas eu pensei que seria interessante para ela ter algo fresco uma vez na vida. Pensando dessa forma, o hamster poderia fazer algo benéfico mesmo após o fim de sua vida, que no caso seria servir de alimento para outro ser vivo”, explica.

Ela decidiu pedir permissão

Com sua ideia de alimentar a cobra com o hamster morto do irmão, a jovem decidiu pedir permissão e explicar em detalhes os motivos de seu pedido. No entanto, como era esperado, a reação do menino de 8 anos não foi das melhores.

“Falei com ele sobre como seria legal se o hamster pudesse fazer algo de bom após sua morte e expliquei que queria dar ele para minha cobra. Ele ficou histérico e arrasado com meu pedido e correu para contar aos nossos pais”.

“Agora eles estão irritados comigo por ter perguntado uma coisas dessas e disseram que eu não deveria fazer esse tipo de perguntas logo após a morte do hamster do meu irmão. Minha mãe acha que eu deveria ter esperado, mas se eu esperasse eles iam enterrar o hamster. Meu pai acha que eu nem deveria ter pensado nisso e que deveria ter falado com eles antes de falar com meu irmão”.

“Sinto que o hamster realmente poderia ter feito algo de bom e importante após sua morte ao invés de simplesmente ser enterrado. Não acho que foi errado perguntar, mas outras pessoas pensam diferente”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu extremamente errado com o irmão.

“Você agiu de forma arrogante e insensível com se irmão. Espero que um dia você reconheça a importância da empatia”, comentou uma pessoa.

“O hamster fez algo de importante com a vida dele, deu momentos de alegria para seu irmão. O que você fez foi horrível”, finalizou outra.