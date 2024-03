Encontrados restos de um navio a vapor perdido há 120 anos

O mistério do SS Nemesis foi resolvido. O Ministério do Meio Ambiente e Patrimônio de Nova Gales do Sul, na Austrália confirmou que encontraram o mítico navio a vapor que desapareceu há mais de 120 anos junto com 32 passageiros perto da costa do país.

Em 1904, o SS Nemesis partiu com destino a Melbourne, Austrália, carregado de carvão, mas naufragou após uma tempestade imponente e nunca mais se soube do navio.

Nas semanas seguintes ao naufrágio, vários corpos dos tripulantes que se haviam afogado foram arrastados para a costa juntamente com destroços do navio. No entanto, a localização do navio afundado ainda estava envolta em mistério.

Onde encontraram o barco?

De acordo com as autoridades de Nova Gales do Sul, os destroços do navio foram encontrados perto das costas de Sydney, a cerca de 160 metros abaixo do nível do mar. ""Após 120 anos, o mistério do SS Nemesis e dos 32 tripulantes desaparecidos no mar foi resolvido", informou um comunicado de imprensa do governo australiano.

Funcionários de Nova Gales do Sul declararam que agora se dedicarão a rastrear os familiares dos tripulantes australianos, britânicos e canadenses que naufragaram junto com o navio de 1.393 toneladas.

Cerca da metade da tripulação era britânica, incluindo o capitão Alex Lusher, o primeiro oficial T.A. Renaut e o segundo oficial W.D. Stein.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades, a primeira descoberta do navio ocorreu em 2022, quando a empresa de detecção remota Subsea Professional Marine encontrou os destroços de um naufrágio na área enquanto procurava caixas de carga perdidas ao largo da costa.

De acordo com especialistas locais, dos mais de 200 naufrágios perto da costa de Nova Gales do Sul, menos da metade foi descoberta. No ano passado, encontraram o MV Blythe Star, um navio de carga que afundou há mais de meio século também perto da costa da Austrália.