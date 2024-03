Cabeleireira compartilha aspetos que a incomodam no salão

Emily Rose Pytel, cabeleireira e especialista em cuidados capilares, abriu o jogo sobre os hábitos que mais a incomodam no ambiente de trabalho, revelando detalhes que surpreenderam muitos.

Em um vídeo recente compartilhado em sua conta @emilyyyroses no TikTok, ela discutiu o que ela chama de 'icks' - situações desconfortáveis e desagradáveis que os clientes muitas vezes não percebem, mas que têm um grande impacto na experiência do cabeleireiro.

?Se toca, meu?

Entre os comportamentos que mais a incomodam está a chegada de clientes com cabelos extremamente sujos. Emily explicou que não é apenas uma questão de higiene, mas também afeta diretamente o resultado do serviço.

Ela enfatizou que o cabelo excessivamente sujo não adere bem a certos tratamentos e cores, tornando o trabalho do cabeleireiro mais difícil e comprometendo o resultado final. "Quando um cliente vem até mim com o cabelo super sujo, simplesmente não dá", enfatizou.

Além disso, Emily compartilhou que outro comportamento estranho para muitos cabeleireiros é quando os clientes insistem em manter contato visual durante o processo de lavagem do cabelo.

Ela sugeriu que os clientes fechem os olhos durante esse momento, permitindo que o cabeleireiro trabalhe com mais facilidade e conforto. "Às vezes, os clientes ficam olhando diretamente para mim enquanto lavo o cabelo, e isso pode ser bastante desconfortável", disse ela.

Outro ponto levantado por Emily é a impontualidade dos clientes, especialmente quando chegam atrasados e trazem café apenas para si mesmos. Ela explicou que, embora compreenda que imprevistos acontecem, é frustrante quando os clientes chegam tarde e não compartilham a bebida com os profissionais do salão. "Nós também amamos café e precisamos de cafeína para dar o nosso melhor durante o atendimento", destacou.

O vídeo de Emily gerou uma onda de comentários de outros cabeleireiros e clientes, muitos dos quais expressaram surpresa com suas observações. Alguns compartilharam experiências semelhantes, enquanto outros ficaram surpresos ao descobrir a importância de certos detalhes que geralmente passam despercebidos. Essa discussão aberta sobre os bastidores do salão de beleza oferece uma perspectiva valiosa sobre as preocupações e preferências dos profissionais que cuidam de nossos cabelos.