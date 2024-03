Amante e esposa se envolveram em uma briga por amor durante a visita conjugal a um preso

Duas mulheres protagonizaram uma briga de grandes proporções após uma discussão causada por ciúmes, durante uma visita íntima a um detento numa penitenciária da Colômbia.

As mulheres acabaram puxando o cabelo uma da outra depois de descobrirem que ambas iriam visitar o mesmo preso com intenções matrimoniais. No confronto, vemos uma mulher de blusa rosa curta e calça jeans brigando com outra que está grávida e usando um vestido bege com listras marrons.

Briga por amor durante a visita conjugal

Esta agressora, sem se importar com seu estado de gravidez, agarrou fortemente o cabelo de sua oponente usando uma chave no pescoço, até mesmo um homem que estava por perto teve que intervir dizendo à mulher grávida para cuidar de seu bebê.

Mas isso pouco importou para ele, pois ele atacou com mais força a suposta amante de seu parceiro. Finalmente, ambas tiveram que ser separadas pelos guardas do INPEC no local do incidente. Tudo isso aconteceu na entrada das visitas no centro penitenciário.

