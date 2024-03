VÍDEO: macabro altar com a foto de um policial foi encontrado por militares após uma operação de busca no Equador

Como parte das ações realizadas pelo Governo Nacional para combater o terrorismo no Equador, as Forças Armadas continuam executando várias ações em diferentes áreas do país, para manter o controle e a segurança, especialmente nas áreas mais problemáticas onde o tráfico de drogas e o crime organizado estabeleceram o terror.

Nesse contexto, elementos das Forças Armadas encontraram um altar macabro que continha a fotografia de um policial após a execução de uma busca em uma casa na província de Los Ríos.

De acordo com o vídeo publicado a partir da conta oficial do X (antes Twitter) das Forças Armadas, é possível ver várias imagens de caveiras, ou da Santa Muerte, que faz parte dos rituais dos criminosos e seus grupos ligados ao tráfico de drogas.

A mesma tinha no centro a foto de uma pessoa, que devido à distância em que foi gravada, não é possível ver de quem se trata. Além disso, dentro de uma garrafa de licor havia o que parecia ser os ossos de uma pessoa, os quais eram conservados em algum tipo de produto químico, tanto que até o policial disse: "Esses caras são pesados".

Altar macabro foi encontrado em operação F.F.A.A.

Fotografia de um policial

De acordo com a gravação mostrada pelas pessoas no local, pode-se determinar que se trata de uma espécie de santuário. No entanto, o que mais chamou a atenção foi que no altar havia a fotografia de um membro da Polícia Nacional.

Da mesma forma, os militares informaram que apreenderam: 126 munições, 5 rádios de comunicação, 1 pistola, 3 marcadores, 3 capas de SCSF, 7 coletes balísticos, 1 caderno de anotações de possíveis extorsões e 1 telefone via satélite.