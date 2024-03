Sogra que mandou jogar tinta vermelha no vestido de noiva da nora tem identidade revelada

Sogra paga para atacarem noiva no dia do casamento, Foto: (Especial)

Nos últimos dias o ataque a uma noiva mexicana viralizou nas redes sociais e nos portais de notícia. A noiva, Alexandra, teve seu vestido completamente destruído na entrada da igreja a mando da sogra, identificada como Maupe Salazar de Guitérrez.

Conforme publicado pelo portal Extra, o plano, executado na Ciudad Obregón, no México, foi feito por Maupe e seus dois filhos, María e Pedro Gutiérrez. A mãe teria manipulado os filhos para que eles se posicionassem contra o casamento do irmão.

Ao que tudo indica, a identidade dos mandantes foi exposta por um denunciante que buscou a internet para revelar e “desmascarar” Maupe, que costuma se mostrar como uma pessoa religiosa.

Veja o que disse a publicação, feita no X, antigo Twitter

“Tudo começou com um relacionamento normal e virou um inferno, aparentemente porque ela não tinha ‘dinheiro’ e os sogros queria que ele se casasse com uma mulher rica. Começaram a falar mal dela, mas também enviaram mensagens como se fossem narcotraficantes com ameaças de morte, de provocar danos, com assédio e intimidação em todas as redes”.

“A religião não impediu que ela contratasse três homens para jogar tinta vermelha no vestido da noiva enquanto ela fotografava do lado de fora da igreja. Um dos homens filmava enquanto outros 2 jogavam tinta”.

“A família é dona da funerária La Misión e tem bom relacionamento com políticos locais. O noivo foi demitido do negócio familiar”, relata a publicação.

Leia também: Sogra arruina vestido de noiva com tinta para impedir o casamento

Relacionamento turbulento

Segundo relatos, o relacionamento entre a mãe do noivo e a noiva, Alexandra, nunca foi bom. Para a sogra, a mulher não tinha o “nível social adequado” para casar com o noivo. Além de diversas provocações ao longo do relacionamento, a sogra chegou a fingir um ataque cardíaco ao saber sobre o casamento e ainda tentou roubar o passaporte da noiva para tentar atrapalhar a lua de mel do casal.

As informações ainda revelam que o irmão do noivo teria oferecido um cheque em branco para que a noiva desistisse do casamento, mas ela recusou a proposta.

Imagens da troca de mensagens e ameaças entre os parentes do noivo e a noiva também foram compartilhadas, bem como um desabafo da mulher: “São coisas não apenas irreparáveis, são imperdoáveis. O que mais me dói é a cara da minha mãe ao acreditar que haviam me ferido, porque parecia que eu estava suja de sangue”.

Além do banho de tinha sofrido pela noiva a mando da sogra, também está sob investigação o fato da mãe do noivo possivelmente ser a responsável por uma falsa denúncia de drogas que levou a polícia até a igreja em que foi realizado o casamento.