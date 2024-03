Professor da resposta viral, para mãe que quis acompanhar o exame da filha

A vida educativa está cheia de histórias engraçadas, é uma fase que se experimenta desde a infância, passando pela adolescência e na vida adulta quando já se é universitário. O normal e comum é que à medida que a pessoa amadurece, ela enfrente sozinha o aspecto educativo, crescendo como alguém independente para entrar no campo de trabalho, mas o fato viral deste espaço mostra que nem sempre é assim.

Normalmente, na universidade os estudantes vão sozinhos e enfrentam esse ambiente de forma independente. No entanto, nem sempre é assim e um exemplo disso é a história viral de um professor na rede social X para uma mulher que compartilhou nesta plataforma que "não me parece tão absurdo acompanhar um filho a uma entrevista de emprego, até mesmo pedir permissão para estar presente e ajudá-lo se ele não souber responder algo".

Diante dessas palavras, o professor da Universidade de Burgos, na Espanha, com o usuário @cochifried, respondeu com uma experiência própria, contando que uma vez, uma mãe foi à universidade e pediu para estar presente na revisão do exame de sua filha. Além disso, ele relatou o que disse a essa mãe.

"No meu primeiro ano como professor na universidade, uma mãe veio à revisão do exame da filha com ela. Não me lembro de maior prazer do que dizer a ela: 'Quando minha mãe estiver aqui, você também poderá entrar no escritório'", disse o professor em uma mensagem de X.

A resposta do professor para a mãe que queria acompanhar sua filha na revisão do exame foi tão contundente que se tornou viral em X, com mais de 705 mil visualizações e dezenas de comentários que geraram todo um debate.

Reações

A ocasião foi propícia para que muitos usuários compartilhassem suas próprias experiências. Alguns apoiaram o professor universitário, enquanto outros apoiaram a mãe que quis acompanhar a filha na revisão.

"Eu confesso que minha mãe me acompanhou na minha primeira matrícula na universidade, mas porque as duas achamos engraçado compartilhar o momento e porque sabíamos que, como íamos centenas na mesma hora, passaríamos horas esperando e pelo menos assim passávamos o tempo conversando", contou alguém.

Uma pessoa comentou: “A que idade as pessoas entram na universidade nos dias de hoje? Acho que esse é o cerne da questão. Há algum tempo, as universidades estão se tornando uma extensão do ensino médio, devido à grande quantidade de menores de idade nos primeiros anos de estudo”.