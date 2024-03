Paramédicos brigam para decidir quem iria transportar os pacientes acidentados

Uma ambulância atropelou um casal em uma motocicleta. Como é habitual, em questão de minutos, duas ambulâncias chegaram para atender o caso e, em vez de examinar as pessoas atropeladas, os paramédicos começaram a brigar para decidir qual dos dois veículos iria transportar os pacientes.

“Uma colisão entre uma ambulância e uma motocicleta. O condutor da moto e seu acompanhante foram encaminhados a uma unidade de saúde no norte da cidade. Na briga, entre aqueles que foram apoiar este evento, houve uma agressão física entre eles,” informou uma testemunha

Esta seria a terceira vez no ano em que uma ambulância se envolve em um acidente de trânsito na região. As autoridades anunciaram maiores operações para as empresas que administram os veículos de socorro, com especial ênfase na atualização da documentação para que não representem um perigo para a sociedade.