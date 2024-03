“Pablo, estou grávida”: mulher se enganou e pichou o carro procurando o pai de seu filho

Digno de uma série da Netflix é o que aconteceu com uma família de Coquimbo, uma cidade do norte do Chile, onde uma mulher pichou o seu veículo, mas com mensagens destinadas a Pablo. No entanto, não há ninguém com esse nome naquela casa.

As mensagens, cheias de palavrões, estavam relacionadas a um filho a caminho: "Pablo, estou grávida. Responde, caramba".

A dona do carro relatou que ele foi pichado entre as 19h e as 20h da terça-feira, enquanto estava estacionado em uma rua próxima ao seu prédio residencial.

Carro pichado no Chile La Serena Online

“Não temos nada a ver com este Pablo e agora temos que nos preocupar em como limpar o carro. Me dá riso e raiva ter que ir para o trabalho com o carro assim,” disse ao meio La Serena Online.

Junto ao veículo foi encontrada uma lata de cerveja, o que sugere que a pessoa, autora da mensagem, poderia estar sob a influência de álcool e confundiu o veículo com o de "Pablo", o futuro pai.

O veículo é utilizado pela família para ir trabalhar, então eles foram obrigados a procurar uma solução rápida para limpá-lo. Além disso, eles pedem que qualquer informação que possa ajudar a identificar a responsável ou o Pablo seja entregue aos grupos de vizinhos.