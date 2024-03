Nojento! Rato gigante interrompe transmissão ao vivo assustando toda a equipe de televisão

Este incidente gerou repulsa e agitação nos meios de comunicação deste país após o aparecimento de um roedor que assustou muitos. O fato ocorreu durante uma coletiva de imprensa do prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, vivenciando um momento inusitado que deixou todos atônitos. Enquanto os jornalistas faziam perguntas ao Chefe de Governo da cidade sobre a desocupação de uma feira ilegal, um rato gigante causou tumulto e gritos ao passar pelos pés dos presentes.

A presença do roedor dispersou os repórteres, que momentaneamente abandonaram a interação com Macri para se afastar do visitante inesperado. O rato pulava entre os pés dos jornalistas, causando caos na cena. A situação atingiu seu ápice quando alguém chutou o rato como se fosse uma bola em movimento, e dois cachorros rapidamente se juntaram à cena.

Um rato gigante interrompeu uma transmissão ao vivo assustando toda uma equipe de televisão

Em questão de segundos, os cães pegaram o rato, levando-o como um prêmio. O momento tenso, marcado por gritos e correrias, foi capturado pelas câmeras presentes, tornando-se um vídeo viral em pouco tempo.

Depois do incidente, um homem afastou o roedor a pontapés, e o prefeito Macri tentou recuperar o controle da situação. Com um toque de humor, brincou: “Vamos organizar o que o rato bagunçou”, antes de retomar o tema original da conferência.

Nas redes sociais, o vídeo da peculiar sequência se tornou viral, gerando uma avalanche de piadas e comentários. Os usuários compartilharam a cena surpreendente e expressaram seu espanto diante da situação incomum. “Argentina, se você quiser se organizar não vai conseguir”, escreveu um dos usuários.

É importante destacar que o incidente ocorreu no contexto de uma coletiva de imprensa sobre a desocupação de uma feira ilegal, que estava ocupando ilegalmente o local há cinco anos e que foi finalmente despejada. Apesar da interrupção incomum, o prefeito Macri conseguiu retomar o tema original e continuar com a entrevista.