Não é uma jiboia! Encontram uma cobra cascavel dentro de uma casa

Uma família moradora de uma comunidade do México, recebeu uma visita inesperada e indesejada quando descobriram uma cascavel, com aproximadamente 2 metros de comprimento, dentro da residência.

Foi a mãe de família quem percebeu a presença do réptil enquanto ouvia barulhos no quintal.

A mulher disse que os ruídos estavam se intensificando, então saiu e foi em direção ao tanque de gás de onde vinham os sons estranhos, e foi nesse momento que descobriu a cobra.

O apoio da Proteção Civil da cidade de Escobedo foi imediatamente solicitado, cujos membros chegaram à residência para realizar as manobras de segurança e resgate do animal.

Os membros da corporação, usando um gancho especial, conseguiram imobilizar a cobra e arrastá-la para fora da casa.

O réptil foi resgatado e libertado em um local afastado da área urbana para preservar sua espécie e evitar que fosse ferido.

O que fazer se você se deparar com uma cascavel?

1. Se ouvir o som do guizo, isso significa que a cobra já te viu. Mesmo que você ainda não a tenha detectado. Este é um bom sinal de alerta que significa que você deve estar atento.

2. É preciso identificar de onde vem o som do chocalho e afastar-se lentamente do local. Da mesma forma, se houver contato visual com o animal, é necessário seguir o mesmo procedimento.

3. Nunca devemos tentar capturá-la com as nossas próprias mãos. As serpentes são extremamente ágeis e é muito provável que sejamos mordidos muito antes de conseguirmos pegá-las.

4. Deve-se prestar especial atenção se houver crianças ou animais de estimação na área, e também é preciso afastá-los da região onde a cobra está.

5. Deve-se ligar imediatamente para a Proteção Civil, pois o pessoal está treinado para lidar com esse tipo de situações.

O que fazer se uma cobra te morder?

1. Se a cobra ainda estiver perto do local, é preciso afastar-se para um lugar seguro.

2. Se possível, tire uma foto do réptil para que os especialistas possam identificar de que espécie se trata.

3. As cascavéis têm na cauda algo semelhante a botões (não é pontiaguda), além disso, a cabeça é mais larga que o corpo.

4. Se você for vítima da mordida, deve procurar um lugar tranquilo para descansar. Caso contrário, a pessoa deve ser colocada em um local afastado para descansar.

Encuentran serpiente de cascabel en domicilio se Escobedo pic.twitter.com/bs1ly7jyrL — Martin Fuentes (@MartinFuentes) February 29, 2024

5. Ligue para os números de emergência. Muitas vezes, eles chegam ao local antes que possamos nos deslocar para algum hospital.

6. Enquanto os paramédicos não chegam ou você não se apresenta no hospital, é preciso deixar o ferimento sangrar por cerca de 30 segundos, em seguida, deve-se limpá-lo e desinfetá-lo com água e sabão, e aplicar algum antisséptico.

7. Se o hospital mais próximo estiver a mais de 30 minutos e a mordida for na mão, dedo, antebraço ou perna, tente colocar um curativo largo compressivo elástico na área afetada.

Coloque o curativo rapidamente começando na área acima da mordida e incluindo o cotovelo ou o joelho para imobilizá-los.

A ideia é restringir o movimento do veneno dentro do sistema circulatório sem interromper a circulação. Verifique os pulsos acima e abaixo do curativo e, se estiver muito apertado, coloque-o novamente.

8. Aplicar pressão diretamente sobre a área da mordida com uma bandagem e tentar fixá-la no local com um curativo.

9. Deve-se remover anéis, relógios ou qualquer roupa apertada, pois a picada irá inchar.

10. Nunca tente fazer a vítima se mover muito rápido, isso fará com que o veneno circule mais rapidamente pelo organismo.