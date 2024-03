Mãe é criticada por fazer uma tatuagem no filho pequeno e justifica: ‘Foi orientação médica’

Um caso antigo voltou a causar discussões no Reddit. Por meio de uma postagem, o relato de uma mãe sobre os motivos que a fizeram tatuar seu filho de 1 ano e meio acabou viralizando novamente.

Sem se identificar, a mãe conta que passou 5 anos tentando engravidar, mas descobriu que alguns problemas de saúde a impediam de engravidar naturalmente. Após um procedimento de inseminação artificial, ela gerou seus dois filhos gêmeos, os quais chama de Jack e Adam.

Segundo a mãe, Jake tem uma condição clínica que o faz precisar de injeções regulares que, no decorrer da vida, serão substituídas por comprimidos.

“Quando voltei a trabalhar, minha sogra se ofereceu para nos ajudar com os bebês e eu confio totalmente nela. Na época eles tinham 9 meses e minha sogra era a responsável por dar as injeções em Jack. Ela tinha um cronograma que funcionou muito bem até o mês passado”.

“Eles parecem idênticos e até eu e meu marido confundimos os bebês, mas nunca algo grave tinha acontecido. Um mês atrás minha sogra se confundiu e deu a injeção no gêmeo errado. Ela percebeu na hora e acionou a emergência que levou os meninos. Adam recebeu o soro necessário para reverter o medicamento e Jack recebeu o medicamento”.

Ela optou por uma tatuagem

Segundo a mãe, a avó ficou impactada com a situação e se recusou a continuar cuidando dos netos, por conta disso ela precisou colocar os filhos em um berçário. No local, que conta com uma enfermeira pediátrica para acompanhar as crianças, ela ouviu falar pela primeira vez sobre a tatuagem médica.

“O médico recomendou a tatuagem médica, um procedimento simples no qual tatuam uma pequena marca em uma área de pele que é facilmente vista enquanto as crianças são pequenas. A tatuagem é feita com sedação leve e desaparece entre 2 e 3 anos conforme a criança cresce. Nós concordamos com a ideia e seguimos com o procedimento”.

“Com isso, Jack tem uma sarda em sua orelha e nunca sentiu nenhum desconforto. Porém minha sogra perdeu a cabeça e surtou quando tentei explicar. Eu coloquei os dois bebês no chão e disse a ela para pegar Jack e achar a tatuagem, ela pegou Adam e, depois que eu entreguei o outro bebê para ela, ela não foi capaz de achar a tatuagem”.

Leia também: Encontro tem final inesperado após homem dar de cara com uma cobra na casa da parceira

“Mostrei a ela a pinta na orelha dele e ela disse que era apenas uma pinta, eu então disse: ‘Exatamente, e o irmão dele não tem uma pinta neste lugar. É assim que serão diferenciados’. Apesar disso, minha sogra e outras pessoas acham que eu exagerei”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que deveria para garantir a segurança dos dois bebês.

“Não foi uma tatuagem estética ou exagerada, foi um pequeno sinal para fins médicos que pode salvar a vida dos seus dois filhos”, comentou uma pessoa.

“Você apenas seguiu uma recomendação médica”, finalizou outra.