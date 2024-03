Jovem cantor colombiano vai pagar universidade para alguns de seus seguidores

Cantor conhecido por Blessd, sabe o que é crescer em um ambiente popular e as dificuldades de acessar uma educação de qualidade, diante disso, ele decidiu meter a mão no bolso para bancar a faculdade de alguns de seus seguidores.

Ele já acumula 24 anos em sua jornada, tempo durante o qual consolidou dois dos álbuns mais aclamados na indústria do reggaeton, gênero famoso da música latina.

Após o sucesso de seu novo trabalho, o cantor passou de ‘abençoado’ a ‘abençoar’, ao decidir ajudar dois de seus seguidores pagando o semestre da universidade deles no ano seguinte. No entanto, para participar, eles tinham que enviar as provas necessárias para verificar que o dinheiro seria destinado a essa causa.

"Hoje temos energia porque a vida é bela, vou escolher duas pessoas e vou pagar o semestre da universidade para elas, mas elas têm que me provar que é para estudar", foram as palavras de Stiven Mesa Londoño, nome verdadeiro do artista, com as quais deu início à sua dinâmica digital, que já tem seu primeiro vencedor; concurso que também foi promovido através do site oficial do programa 'Dímelo King'.