Homem usava menores para produzir pornografia infantil

Homem utilizava menores para produzir pornografia infantil no Equador. Imagem: Policia Nacional

A Direção Geral de Investigação do Equador, por meio da Unidade Nacional de Cibercrime, realizou a “Operação Digital 2″, onde prendeu um sujeito envolvido em crime de pornografia, que envolvia crianças e adolescentes, na área de Puengasí, em Quito.

"A Polícia Nacional, através de sua conta oficial do X (anteriormente Twitter), informou que ele estava armazenando, baixando e enviando material de abuso sexual infantil após sua prisão."

A unidade especializada da Polícia Nacional informou ao Metro que o indivíduo atuava na capital, com o objetivo de usar menores na criação de conteúdo explícito.

Sujeto utilizaba a menores para producir pornografía infantil en Quito. Imagen: Policía Nacional

De acordo com as evidências coletadas, presume-se que o indivíduo esteja produzindo conteúdo de natureza sexual com um menor de idade.

Indícios coletados

Após a busca, a Polícia Nacional encontrou na casa do sujeito 1 laptop, uma tablet, um terminal móvel, dois pen drives, um CPU, uma arma de fogo tipo cartucheira, um gás lacrimogêneo, dois cartuchos e 25 M.A.S.I. (Material de Abuso Sexual Infantil).

O crime de pornografia infantil está tipificado nos códigos penais, que estabelece que a pessoa que fotografa, filma, grava, produz, transmite ou edita materiais visuais, audiovisuais, informáticos, eletrônicos ou de qualquer outro suporte físico ou formato que contenha a representação visual de nudez ou seminudez reais ou simuladas de meninas, meninos ou adolescentes em atitude sexual; será sancionada com pena privativa de liberdade de treze a dezesseis anos em média.