Homem teria abusado de sua própria filha com deficiência e a deixou grávida

Nas últimas horas, foi revelado o caso aberrante e indignante em que um homem teria abusado sexualmente de sua própria filha com deficiência e a deixado grávida. De acordo com as primeiras investigações, o homem tinha a custódia da menor e a submetia a abusos sexuais.

O material probatório apresentado por um promotor, permitiu que um juiz de controle de garantias enviasse o indivíduo para a prisão, onde ele deverá enfrentar o processo judicial.

Deixou a própria filha grávida

“A decisão judicial está relacionada aos eventos ocorridos na zona rural na Colômbia, em 2021, quando o acusado, aparentemente, aproveitando que tinha a guarda da menor, a submetia constantemente a abusos sexuais,” disse o órgão acusador.

Parece que os ataques começaram quando a menor tinha 14 anos e duraram três anos. Um membro da família da jovem percebeu a situação e a levou a um centro de saúde, onde descobriram que ela estava grávida. Atualmente, o bebê tem sete meses de idade.

A entidade acusadora imputou-lhe os crimes de acesso carnal violento agravado e ato sexual violento agravado, os quais ele não aceitou. O sujeito, de 33 anos, foi capturado pela Polícia em 25 de fevereiro.