Ex-morador de rua conquista 2º lugar na Uneb

A trajetória de Tiago Juvenal dos Santos, de 40 anos, é um verdadeiro exemplo de superação e resiliência.

Anteriormente em situação de rua, Tiago conseguiu uma reviravolta em sua vida ao ser aprovado em segundo lugar no curso de teatro da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), além de conquistar uma vaga no Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio (Prosub) em Práticas Jurídicas.

Sua história é uma inspiração que demonstra como a educação pode transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais adversas.

De desafios a conquistas

A jornada de Tiago até a aprovação não foi fácil. Participando do pré-vestibular gratuito oferecido pelo Pop Rua, uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) através do programa Universidade para Todos (UPT), ele encontrou na Bahia a oportunidade de ir além em seus estudos, algo que não tinha encontrado em outros estados por onde passou.

Essa iniciativa pioneira proporcionou a Tiago, e a outros em situação semelhante, a chance de se preparar para o vestibular apesar das adversidades de viver nas ruas.

O programa Pop Rua surgiu em resposta à demanda do Movimento População de Rua e da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ajudando, desde 2023, pessoas em situação de rua em Salvador.

As aulas, ministradas três vezes por semana, incluem material didático, fardamento e refeições gratuitas. Na última turma, 15 alunos tiveram a chance de fazer o vestibular da Uneb, com Tiago conquistando sua vaga tanto na universidade quanto no curso técnico.

Fonte: Gov do Estado da Bahia

