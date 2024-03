Esposa agride marido ao encontrá-lo com a amante em um aeroporto

Mulher agride seu esposo ao encontrá-lo com a amante (Captura de pantalla)

As redes sociais são um espaço utilizado por milhões de pessoas todos os dias, alguns usuários acessam os aplicativos para compartilhar denúncias e assim receber atenção das autoridades, no entanto outro grupo de internautas expondo pessoas infiéis por meio de fotos ou vídeos.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através de X, o momento em que uma esposa encontrou seu marido com a amante; os acusados foram interceptados pela despeitada antes de pegarem um voo. No vídeo, com apenas 30 segundos, é possível ver todo o escândalo que a mulher fez ao ver o que seu marido estava fazendo.

Esposa expone a su marido y a su amante justo antes de salir de viaje. pic.twitter.com/2cc0OjrLss — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 28, 2024

A raiva foi tanta que a mulher bateu repetidamente no seu cônjuge, que apenas tentava acalmar as coisas. A terceira pessoa tentou se afastar, mas outra começou a segui-la e a gritar palavras pejorativas:

A pessoa que compartilhou o conflito postou o seguinte texto: “Esposa expõe marido e amante justo antes de viajar”. Até o momento, o vídeo acumula mais de um milhão de visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Levou meu marido embora’ ... dá pena haha”, “Pobre mulher desesperada, o que não serve é descartado ou, neste caso, é deixado ir” ou “Como sempre: contra a garota, e o cara? O cara é o principal culpado, ele não respeitou o casamento”.