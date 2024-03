Encontro tem final inesperado após homem dar de cara com uma cobra na casa da parceira

Animais de estimação não convencionais são cada vez mais comuns ao redor do mundo. Acostumada com seu pet exótico, uma mulher se surpreendeu com a reação do parceiro ao descobrir que ela possui uma cobra em sua casa. Ela fez questão de compartilhar a história no Reddit.

Sem se identificar, a mulher conta que recentemente comprou uma nova casa que conta com um quarto extra. Por ser tutora de uma cobra píton, ela achou interessante criar um quarto especial para que o animal possa circular livremente, sem ficar preso ao terrário.

“Eu vedei todas as possíveis saídas do quarto e passei a deixar a parte de cima do terrário dela aberta para ela poder circular pelo espaço. Coloquei alguns pedaços de madeira e fiz toda uma ambientação que minha cobra adora. Ela gosta de escalar os troncos e ficar olhando pela janela”.

“Apesar de tudo isso, na maior parte do dia ela fica dentro do terrário perto da lâmpada de aquecimento. No quarto também ficam os terrários de alguns outros animais exóticos que eu tenho, todos vedados para ela não entrar”.

“Para finalizar a decoração, coloquei uma placa na porta do quarto dizendo ‘Não pise na cobra’ e achei que era o bastante para indicar o que existe dentro daquele quarto”, explica.

O homem não concordou

Continuando com seu relato, a mulher conta que conheceu o parceiro em um bar e os dois acabaram indo para sua casa onde aproveitariam o restante da noite juntos. Ao chegar, o homem pediu para usar o banheiro e ela indicou a ele o caminho.

“Eu estava na cozinha quando o ouvi gritar e bater uma porta no andar de cima. Ele começou a berrar que tinha uma cobra na minha casa e eu disse a ele que sei disso, que era a minha cobra. Ele saiu correndo escada abaixo dizendo que eu deveria ter avisado a ele sobre a cobra em um dos quartos, já que ele abriu a porta achando que era o meu quarto e que eu o encontraria lá”.

Leia também: Cobra é encontrada dentro de sofá enviado para doação

“Disse a ele que literalmente tinha um aviso na porta falando que existia uma cobra atrás dela, e ele basicamente me chamou de louca e foi embora dizendo que eu deveria ter avisado antes dele vir para minha casa. Me sinto como se não precisasse fazer isso, eu não ia imaginar que ele sairia abrindo as portas da minha casa, até porque isso é bem estranho”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado, principalmente por ter deixado um aviso na porta.

“Ele nem tinha que abrir a porta de uma casa que não é a dele. Você agiu certo, mas pensando na segurança de sua cobra, avise as pessoas verbalmente”, comentou uma pessoa.

“A casa é sua, ele não deveria estar fuçando os quartos”, finalizou outra.