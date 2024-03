Dica para batatas assadas perfeitas: "crocantes por fora, macias por dentro"

Se há algo que pode elevar um simples almoço de domingo são as batatas assadas. Nigella Lawson compartilha seu método infalível para garantir que suas batatas sejam irresistivelmente crocantes por fora e macias por dentro, deixando sua família implorando por mais.

Nigella, conhecida na internet por sua abordagem perfeccionista na cozinha, revela que fazer batatas assadas é uma arte que exige precisão. Para ela, o resultado ideal é uma batata doce e macia por dentro, coberta por uma casca dourada e crocante. Este é o verdadeiro sabor da satisfação culinária.

A chave para o método de Nigella reside em três elementos cruciais. Primeiro, a temperatura da gordura deve ser suficientemente alta para garantir a crocância desejada. Ela recomenda o uso de manteiga para uma alternativa vegetariana à gordura.

Em segundo lugar, enfatiza a importância do tamanho das batatas. Opte por batatas menores para garantir a proporção ideal entre crocância e maciez. Por fim, ela compartilha um truque de família: após parboilizar as batatas, elas são revestidas com semolina para criar uma superfície levemente amassada que agarra a manteiga quente, garantindo uma crocância perfeita.

Esta receita generosa é projetada para alimentar uma multidão, mas pode ser facilmente adaptada para servir menos pessoas. Com poucos ajustes e seguindo as dicas de Nigella, você estará preparando as batatas assadas mais deliciosas que já provou.

Ingredientes e instruções:

Ingredientes: 640g de manteiga (ou alternativa vegetal) 2,5 kg de batatas assadas 2 colheres de sopa de semolina

Pré-aqueça o forno a 230°C e coloque a manteiga na assadeira para aquecer por 20-30 minutos. Descasque e corte as batatas em pedaços, ferva por 4 minutos e escorra. Polvilhe as batatas com semolina na panela vazia e agite bem para revestir. Retire a assadeira do forno e adicione as batatas revestidas de semolina, cozinhando por cerca de uma hora, virando na metade do tempo.

Com o método de Nigella, suas batatas assadas serão tão irresistíveis que todos estarão implorando por mais.